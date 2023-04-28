Глава СК РФ потребовал доклад об обстоятельствах нападения мужчины на пенсионерку в Челябинске

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Челябинской области Петру Решетникову предоставить доклад об обстоятельствах ЧП, в котором пострадала 72-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Челябинск шокировала видеозапись инцидента возле администрации Курчатовского района. Прохожий задел локтем пожилую женщину, а потом нанес ей удары по голове и лицу. После серии ударов пенсионерка упала. Злоумышленника задержали в ТРК «Родник» и доставили в отделение полиции.

Дело возбуждено по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство из хулиганских побуждений).



Резонансное происшествие попало на камеры наблюдения.

