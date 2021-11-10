Глава СК РФ поставил на контроль дело о строительстве дома на могильнике в Челябинской области

Семья намерена вернуть деньги, потраченные на возведение жилья

Семью из Троицкого района лишают прав на дом, строительство которого почти закончилось. Выяснилось, что на земельном участке находится древний курганный могильник. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил дело на личный контроль. Об этом сегодня, 10 ноября, сообщили в пресс-службе СК РФ.

Южноуральская семья получила землю с аукциона и начала возводить дом в поселке Клястицкое. И уже к концу стройки выяснилось, что на этой территории находится древний курганный могильник. Теперь семья вынуждена судиться, чтобы вернуть деньги, вложенные в стройку.

«Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СКР по Челябинской области Петру Решетникову доложить о ситуации», — рассказали в пресс-службе Следственного комитета РФ.