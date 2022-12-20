Глава СК РФ поставил на контроль дело о халатности после смерти пациентов в больнице Еманжелинска

Дочери умерших мужчин рассказали о бездействии врачей

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела о халатности, повлекшей смерть мужчин в больнице Еманжелинска, сообщает пресс-служба ведомства.

В социальной сети появилось видео, на котором две жительницы Челябинской области сообщили о бездействии врачей, которое привело к смерти их отцов. По словам женщин, родственники не получили должного ухода в еманжелинской больнице и врачи не стали объяснять причины смерти мужчин.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 293 УК РФ («Халатность»).

«Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову представить доклад о ходе расследования уголовного дела, поставив его результаты на контроль в центральном аппарате Следственного комитета», — сообщили в пресс-службе СК РФ.