Глава СК РФ поручил возбудить уголовное дело по факту смерти врача в Южноуральске

Женщина упала на рабочем месте и получила травму головы

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту смерти врача на рабочем месте в больнице Южноуральска. Об этом сегодня, 7 апреля, сообщили в пресс-службе СК РФ.

ЧП случилось в сентябре прошлого года. Врач упала и получила серьезную травму головы.

«Вместо оказания ей помощи, коллеги с целью сокрытия несчастного случая привезли женщину по месту жительства, где та скончалась. В СУ СК России по Челябинской области по данному факту проводилась процессуальная проверка, по результатам которой в возбуждении уголовного дела отказано», — сообщили в пресс-службе.

СК РФ потребовал возбудить дело и представить доклад о ходе его расследования.