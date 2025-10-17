Глава СК проконтролирует расследование по ремонту драмтеатра Челябинска

Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки

Провисанием потолка в Челябинском театре драмы, которое произошло после реставрации здания, заинтересовался председатель СК России Александр Бастрыкин. Он поручил региональному Следкому доложить о результатах проверки.

Напомним, в марте этого года в фойе драмтеатра провис потолок. Незадолго до этого здание сдали после продолжительного капремонта.

«В 2021 году подрядчиком проведены ремонтные работы с нарушениями, в результате чего произошло частичное обрушение декоративных конструкций потолка в фойе», — отметили в Следственном комитете России.

В СУ СК по Челябинской области организована проверка, предварительные и окончательные результаты поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.