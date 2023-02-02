Глава СК потребовал отчет о расследовании дела об убийстве 18‑летней девушки в Челябинске

Мать погибшей пришла на программу «Мужское и женское»

После эфира программы на Первом канале глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о результатах расследования уголовного дела об убийстве 18-летней девушки в Челябинске. Ее мать Елена Дейнека проходит обвиняемой по делу. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

По версии следствия, ЧП случилось в частном доме по улице Прессовщиков в Челябинске. Отчим девушки из личной неприязни задушил падчерицу. В это время мать погибшей держала руку жертвы, чтобы подавить ее сопротивление.

Тело девушки нашли на территории мусороперерабатывающего завода 4 августа 2022 года.

Известно, что ранее обвиняемый был судим. В том числе за побои, кражу, умышленное причинение легкого вреда здоровью.

Мужчину на время следствия отправили в СИЗО, мать девушки находилась под подпиской о невыезде.

Женщина на программе «Мужское и женское» заявила, что не держала дочь. По словам матери, она пыталась остановить мужа, однако он пригрозил ей расправой. После этого Елена перестала сопротивляться и не защитила дочь.

«Кроме того, на программе присутствовал полиграфолог, который пришел к выводу, что обвиняемая активных действий в процессе совершения преступления не принимала», — сообщили в СК РФ.

Дело рассмотрит Челябинский областной суд.