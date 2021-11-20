Глава СК потребовал доложить о проверке медицинского центра, где обманывают пенсионеров

Несмотря на то, что проверка в отношении центра начата, он продолжает работу

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин вновь поручил руководителю челябинского СК доложить о ходе проверки челябинского медицинского центра, где пенсионерам предлагают дорогостоящее лечение в кредит. Несмотря на то, что в конце октября Следственный комитет РФ по Челябинской области уже начал проверку, центр продолжает оказывать услуги, сообщили сегодня, 20 ноября, в пресс-службе федерального СК.

«В СМИ была опубликована информация о том, что в Челябинске продолжает работать центр по предоставлению медицинских услуг для пенсионеров, в которой сотрудники, как отмечается, наживаются на пожилых пациентах: предлагают кредиты, которые приходится выплачивать пожилым людям всю оставшуюся жизнь. Следственными органами СУ СК России по Челябинской области по данному факту проводится проверка. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК РФ по Челябинской области Петру Решетникову представить подробный доклад о ходе проведения доследственной проверки»,— сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Ход исполнения данного поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники одного из челябинских медицинских центров ставят пенсионерам страшные диагнозы и обещают вылечить их с помощью дорогостоящей терапии. Если же они отказываются от предоставления услуг, то персонал медцентра настаивает на оформлении кредитов и последующем лечении.