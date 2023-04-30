Глава СК потребовал доложить ему о травмировании ребенка в челябинском детском саду

По данному факту расследуется уголовное дело

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту травмирования ребенка на прогулке в детском саду. Напомним, трехлетний мальчик застрял в деревянной конструкции и потерял сознание.

«По данному факту следственными органами следственного управления СК России по Челябинской области расследуется уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ („Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей“). Глава ведомства поручил руководителю регионального следственного управления Петру Решетникову доложить о ходе расследования уголовного дела»,— сообщили в ведомстве.

Напомним, ЧП произошло 25 апреля в одном из детских садов, расположенных на Северо-Западе. По предварительным данным, дети играли на площадке, на которой была расположена конструкция «автобус». Мальчик решил пролезть через элементы конструкции, но застрял там. Воспитатели не сразу заметили произошедшее, и подошли к ребенку, когда он уже был без сознания. Сотрудникам детского сада удалось самостоятельно реанимировать мальчика.