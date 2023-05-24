Глава СК потребовал доклад о неудачной операции жительницы Челябинской области

После пластики состояние здоровья женщины начало ухудшаться

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о результатах проверки, связанной с ухудшением состояния здоровья жительницы Челябинской области после проведения пластической операции. Об этом накануне сообщили в информационном центре СК РФ в социальной сети «ВКонтакте».

«К главе СК России Александру Бастрыкину через информационный центр обратилась жительница Челябинской области. В феврале прошлого года ей была проведена пластическая операция. В дальнейшем возникли осложнения, и состояние здоровья женщины значительно ухудшилось. До настоящего времени к ответственности никто не привлечен»,— уточнили в информационном центре.

Известно, что в следственном управлении СК России по Челябинской области по данному факту проводится процессуальная проверка.

Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Петру Решетникову доложить о ходе проверки и о принятом решении.

Исполнение поручения и ход проверки поставлены на контроль в Следственном комитете РФ.