Глава СК Александр Бастрыкин взял на контроль расследование о нападении собаки на ребенка

За две недели председатель берет в работу уже третий дело в области





Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание руководителю СК Челябинской области Петру Решетникову предоставить доклад о ходе расследования по делу о нападении собаки на школьника. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета России.



Советском районе Челябинска собака напала на 7-летнего мальчика, который гулял во дворе дома. Позже выяснилось, что собака не бездомная. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Ранее Александр Бастрыкин взял на контроль расследование об убийстве девочки в Троицке и дело о гибели мальчика на пожаре в Южноуральске.