Глава села в Челябинской области предстанет перед судом за взятку

Следственный комитет собрал все необходимые доказательства для передачи дела на рассмотрение

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении главы Куяшского сельского поселения Кунашакского муниципального района. Руководителя обвиняют в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. Сотрудники следственного комитета по Челябинской области выяснили, что в марте этого года он получил взятку в 35 тысяч рублей от местного жителя. Деньге главе передал посредник.

«Взятка была передана за неосуществление данных работ осужденным, при этом по незаконному указанию обвиняемого его починенным сотрудником в документацию были внесены сведения о выполнении работ», — рассказали в следственном управлении СК по Челябинской области.

Преступление было выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России. Следствие собрало достаточное количество доказательств для передачи дела в суд.