Глава поселения в Челябинской области рассказала о здании, где погиб 13‑летний подросток

Строение находится в частной собственности

Сегодня, 17 мая, глава Первомайского сельского поселения Марина Набиева рассказала Первому областному информагентству об овощехранилище, под завалами которого накануне погиб 13-летний подросток.

«Это здание — частная собственность. Сейчас собственник устанавливается, потому что после конкурсного производства он менялся. Раньше коммерческая фирма хранила в этом строении лук. Никогда в поселке таких трагедий не было, да и заброшенных, ветхих зданий, принадлежащих поселению, у нас нет тоже. Вчера созванивалась с мамой мальчика — она сейчас в шоке, конечно. Никакие слова поддержки не утешат. Она воспитывала сына одна, в семье еще есть девочка», — сообщила Марина Набиева.

Напомним, 13-летний подросток погиб после обрушения бетонных плит в заброшенном одноэтажном здании по улице Набережной. Парень находился сверху на плитах, в какой-то момент конструкция рухнула, и потерпевший оказался под завалами. Школьник умер по дороге в больницу.

По факту происшествия прокуратура проводит проверку.