Глава ПФР по Челябинской области отрицает вину по делу о взятке и злоупотреблении полномочиями

Этой же позиции придерживается второй обвиняемый — Рудольф Зайцев

Сегодня, 26 декабря, в Центральном районном суде Челябинска началось рассмотрение дела о взятках и злоупотреблении должностными полномочиями (пункт «в» части 5, части 6 статьи 290 УК РФ и части 3 статьи 285 УК РФ). На скамье подсудимых — начальник регионального отделения ПФР Виктор Чернобровин и его подчиненный, бывший руководитель по административно-хозяйственной части Рудольф Зайцев, передает журналист Первого областного информагентства из зала суда.

Государственный обвинитель и адвокат Рудольфа Зайцева не возражали против присутствия представителей СМИ на процессе, однако у защитника Виктора Чернобровина было другое мнение.

«Ввиду содержания в деле личной информации прошу весь процесс, все заседания сделать закрытыми для прессы», — ходатайствовал адвокат.

Тем не менее судья разрешил журналистам вести текстовую трансляцию и фотосъемку. Виктор Чернобровин уточнил фамилии присутствующих корреспондентов и записал в синюю тетрадь. Записи он делал по ходу чтения всего обвинительного заключения.

Согласно материалам дела, управляющий Виктор Чернобровин в 2012 году заключил госконтракты на приобретение по завышенной стоимости здания и нежилого помещения для размещения территориальных отделов ПФР. Здание находилось в селе Октябрьском, а нежилое помещение — на улице Советской в Челябинске.

Первый объект был приобретен по контракту с ИП Кожевниковым. Стоимость помещения составляла чуть более 3 миллионов рублей, однако отчет, по версии следствия, был изготовлен с намеренно завышенной суммой — на 11,2 миллиона рублей.

Второй контракт был заключен с ЗАО «Группа развития управления» и ее директором Дмитрием Черкасовым. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. Как и в случае с первым объектом, нежилое помещение было приобретено по завышенной стоимости — порядка 100 тысяч рублей за квадратный метр.

«Также установлено, что Виктор Чернобровин получил взятку на сумму в 3,4 миллиона рублей и катер Yamaha стоимостью не менее 600 тысяч рублей от директора ЧОП «Виконт-II» Николая Овсянникова. Деньги на счет Овсянникова переводил директор ЧОО „Аквилон“ Михаил Васильев», — зачитал государственный обвинитель.

После смерти Овсянникова в 2019 году Васильев продолжил сам переводить деньги Чернобровину за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений фонда.

По версии следствия, глава регионального отделения ПФР действовал с подельниками — подсудимым Рудольфом Зайцевым и своим экс-заместителем Александром Ореховым. Орехов заключил досудебное соглашение, сотрудничал со следствием. Ему уже вынесли приговор — 4 года колонии строгого режима.

— Подсудимый Зайцев, вину признаете?

— Нет, не признаю в полном объеме. Позиция согласована с адвокатом.

— Подсудимый Чернобровин, вину в преступлениях признаете?

— Не признаю. Я этих преступлений не совершал.



Поскольку сегодня на заседание не явились потерпевшие, рассмотрение дела отложено. Следующее заседание состоится уже в 2023 году.

Как ранее сообщал наш сайт, 3 июля Тракторозаводский районный суд Челябинска избрал меру пресечения Виктору Чернобровину. Руководителя регионального Пенсионного фонда отправили в СИЗО на два месяца. Затем меру пресечения изменили на домашний арест.

22 июля Тракторозаводский районный суд Челябинска избрал меру пресечения начальнику административно-хозяйственной части ПФР по региону Рудольфу Зайцеву. Его также обвиняют в получении взятки.

Региональное отделение партии «Единая Россия» 23 июля выступило с официальным заявлением о приостановке членства в партии Виктора Чернобровина.



Добавим, частная охранная организация «Аквилон» зарегистрирована на директора Михаила Васильева, в штате 64 человека. По данным сайта госзакупок, фирма регулярно выигрывала многомиллионные контракты на установку охранной сигнализации именно в отделениях областного Пенсионного фонда и нередко становилась единственным участником конкурсов. С сентября 2019 года по июль 2021 года на контрактах с ПФР ЧОО «Аквилон» заработало более 209 миллионов рублей. Васильев проходит по делу в качестве свидетеля. Он уже дал показания против Чернобровина.