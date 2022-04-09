Глава МВД поручил разобраться в ситуации с брошенной в подвале общежития пенсионеркой

В полиции отметили, что в этой ситуации было сделано не все возможное

Начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков поручил своим подчиненным изучить все обстоятельства инцидента с брошенной в непригодном для жилья цоколе общежития женщиной. В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области сообщили, что при сложившихся обстоятельствах было сделано не все возможное, чтобы помочь пенсионерке.

«Приходится констатировать, что при сложившихся обстоятельствах не все возможное было сделано. Приступивший в текущем году к исполнению обязанностей молодой участковый отреагировал на поступивший от соседей сигнал об открытой двери в квартире в цокольном этаже. Участковый посетил хозяйку квартиры, встретился с сыном пожилой женщины, установил, что его семья имеет статус малообеспеченной и многодетной, опросил соседей, собрал материал и направил информационное письмо в Тракторозаводское управление социальной защиты для принятия мер по оказанию помощи квалифицированными сотрудниками человеку, который находится в социально-опасных условиях. Однако этого явно недостаточно, сама ситуация была практически упущена и не контролировалась»,— сообщили в ведомстве.

Михаил Скоков поручил оказать женщине всю возможную помощь и отметил, что необходимо обращать особое внимание на ситуации, когда граждане находятся в социально опасном положении, проявляя внимательное, чуткое отношение к проблемам людей.

В министерстве социальных отношений Челябинской области сегодня сообщили, что до 28 марта никаких обращений в Тракторозаводское управление социальной защиты не поступало.

Напомним, истощенную женщину с переломом бедра, проживающую в цоколе общежития, обнаружила соседка. Она вызвала скорую, женщину госпитализировали. Минсоц Челябинской области взял ситуацию на личный контроль.