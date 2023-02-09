Глава ГУ МВД по Челябинской области обсудил с губернатором конфликт в образовательном центре № 5

Михаил Скоков подчеркнул, что на происшествие отреагируют все службы

Сегодня, 9 февраля, на осмотре нового модульного пункта полиции в Копейском городском округе начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков обсудил с губернатором региона Алексеем Текслером конфликт и драку в образовательном центре № 5, передает корреспондент Первого областного информагентства.

Генерал-лейтенант сообщил, что конфликт подростков развивался в течение долгого времени. Установлено, что ребята выясняют отношения уже не в первый раз.

«Молодые ребята решили выяснить, кто сильнее, а их старшие товарищи поддержали, решили защитить младших. Все соответствующие службы уже дали оценку произошедшему, возбуждено уголовное дело, и все участники будут привлечены к ответственности. Но хотелось бы, чтобы воспитанию молодежи уделяли большое внимание. Участников конфликта обнаружили в съемной квартире, где они проживали вшестером и никто их не контролировал. Я думаю, это серьезный сигнал для всего общества, чтобы мы задумались и пересмотрели отношение к воспитанию несовершеннолетних», — прокомментировал Михаил Скоков.

Напомним, группа подростков ворвалась в холл школы с молотками и, по предварительной информации, с травматическим пистолетом. Завязалась драка, перепугавшая учеников образовательного центра. Тем не менее, эвакуация не понадобилась, занятия продолжились в обычном режиме. Установлены все участники конфликта.

