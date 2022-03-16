Глава Еманжелинского района переизбран на второй срок

Евгений Светлов в финале конкурса опередил двух соперников

Глава Еманжелинского района Евгений Светлов одержал победу в конкурсе на соискание должности первого лица муниципалитета. Как сообщает пресс-служба администрации Еманжелинского района, в финале он боролся с двумя чиновниками, остальные кандидаты были отсеяны.



Напомним, прием заявлений от кандидатов в главы Еманжелинского района закончился 4 февраля. В конкурсе приняли участие пять претендентов: машинист-инструктор локомотивных бригад дирекции тяги филиала ОАО «РЖД» Иван Цивилев, предприниматель Евгений Райс, замглавы Еманжелинска Андрей Энтин, юрисконсульт городской администрации Нурлан Кинибаев и действующий глава Евгений Светлов.

По результатам отсеялись железнодорожник Цивилев и предприниматель Райс, так что на внеочередной сессии представительного органа депутаты выбирали из трех чиновников. Победу одержал действующий глава.