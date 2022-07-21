Гибель ребенка в колодце прокомментировали в правительстве Челябинской области

Трагедия произошла возле школы

В среду, 20 июля, в открытом колодце погиб семилетний ребенок. Трагедия произошла на территории школы № 131 Советского района Челябинска. По предварительным данным, коллектор был засыпан ветками, ребенок прыгнул сверху, провалился и утонул в ледяной воде.



В тот же день министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов сообщил, что органы образования проведут расследование и окажут содействие правоохранительным структурам.

«Но уже сейчас можно говорить о недостаточном содействии образовательной организации с коммунальными службами, балансодержателями сетевого хозяйства», — говорит Александр Кузнецов.

На личной странице Ирины Гехт в соцсетях опубликовали пост, в тексте которого вице-губернатор приносит соболезнования семье и подчеркивает, что именно руководство школы должно нести ответственность за безопасность у учебного заведения.

«Территория школы — это априори безопасное место для ребенка. И кому бы ни принадлежал этот люк, именно руководство школы должно отвечать за безопасность на своей территории, а не перекладывать ответственность на других», — считает вице-губернатор.

Также Ирина Гехт подчеркнула, что все школы должны провести инвентаризацию опасных объектов рядом.

Напомним, что накануне следственные органы возбудили дело по факту гибели ребенка. Проверку проводит прокуратура.