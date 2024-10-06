Гибель детей на пожаре в Кусе: возбуждено уголовное дело

Назначены судебные экспертизы

Расследованием смерти двоих детей на пожаре в городе Кусе Челябинской области занимаются следователи СК России. По факту гибели возбудили уголовное дело. Преступление квалифицируют как причинение смерти по неосторожности.

Следствие установило, что трагедия случилась в одном из домов по улице Дачной в Кусе. Пожарные тушили горящий дом. В процессе обнаружили тела двоих детей: мальчика 2020 года рождения и девочки 2022 года рождения.

Обстоятельства и причины гибели малышей устанавливают правоохранительные органы, проводятся судебные экспертизы.

Параллельно проверяются условия проживания и воспитания детей, профилактическая работа госорганов.

Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 109 УК РФ. Прокурор Кусинского района Константин Буденовских также работает на месте происшествия.