ГИБДД проведет проверки водителей в Челябинске и Магнитогорске

Инспекторы проверят соблюдение ПДД

Сегодня, 7 марта, в Челябинске и Магнитогорске Госавтоинспекция проведет сплошные проверки участников дорожного движения. Профилактические мероприятия направлены на выявление нарушений правил дорожного движения и пресечение преступлений. Об этом сообщили в областной ГИБДД.

«В мероприятии будут задействованы 11 экипажей областного полка ДПС ГИБДД и 8 экипажей батальона ДПС ГИБДД в городе Магнитогорске. Госавтоинспекция просит всех водителей с пониманием относиться к таким проверкам, так как они направлены на обеспечение безопасности всех граждан и не занимают много времени», — уточнили в ведомстве.