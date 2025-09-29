Герой челябинского видео с заталкиванием девушки в машину оказался ее отцом

При происшествии никто не пострадал

В полиции Челябинска проверили информацию о девушке, которую силой удерживали в автомобиле на улице Доватора. Инцидент произошел вечером в субботу, 27 сентября.

Видео с места происшествия с редакцией 1обл.ру поделились свидетели. Действие происходит на ночной дороге. С заднего сиденья иномарки пыталась выйти девушка. Мужчина схватил ее и затолкал обратно, девушка кричала, можно было разобрать: «Пожалуйста!»

Мы передали информацию в городскую полицию. Информацию проверили и оказалось, что мужчина на видео — отец девушки. Это прозвучало и на видео, но потом автор произносит: «Нет, не его дочь».

В полиции Челябинска заверили: не было ни преступления, ни похищения. В происшествии никто не пострадал.