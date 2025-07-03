Генпрокуратура РФ потребовала обратить в пользу государства активы «Южуралзолота»

Советский районный суд Челябинска уже назначил предварительное заседание по иску

Генпрокуратура России требует национализировать активы челябинского предпринимателя Константина Струкова. Речь идет, в частности, об ООО «Управляющая компания ЮГК», ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» и еще нескольких, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Как рассказали в пресс-службе Советского районного суда Челябинска, иск в интересах Российской Федерации от одного из заместителей Генпрокурора России принят судом 2 июля.

«Заявление обращено к Константину Струкову, Александре Струковой, Екатерине Кузнецовой и еще ряду лиц. Речь идет об изъятии в казну государства акций и долей в уставных капиталах хозяйственных обществ как имущества, полученного коррупционным путем», — сообщили в суде.

Предварительное заседание по данному иску назначено на 8 июля 2025 года.

Добавим, помимо этого 2 июля Советский районный суд удовлетворил ходатайство следствия о принятии мер по обеспечению иска.

Оперативное сопровождение по делу осуществляет ФСБ России. Ранее сообщалось, что сотрудники ведомства и Следственного комитета России побывали в офисах ЮГК, а также на территории шахты.