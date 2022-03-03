Генпрокуратура направила в суд уголовное дело бывшего вице‑мэра Челябинска

Олега Извекова обвиняют в получении взятки

Заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев утвердил обвинительные заключения по уголовным делам бывшего заместителя главы Челябинска Олега Извекова, которого обвиняют в получении взятки, и его взяткодателя. В отдельное производство выделено дело в отношении директора ООО «Суворов-IT» Вячеслава Бежина, обвиняемого в даче взятки в крупном размере. Речь идет о поставке тепловизоров в МФЦ Челябинска. Уголовные дела направлены в суд, сообщает пресс-служба управления Генпрокуратуры РФ в УрФО.

Олег Извеков был задержан год назад, 18 февраля 2021 года, сотрудниками УФСБ региона. Чиновнику предъявлено обвинение в получении взятки в 450 тысяч рублей.

В отношении экс-чиновника было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»). Оба дела выделены в отдельные производства. Заместитель генпрокурора РФ Сергей Зайцев утвердил обвинительные заключения.

«По версии следствия, в июне 2020 года учредитель одной из компаний договорился и в последующем передал бывшему заместителю главы г. Челябинска взятку за оказание содействия в заключении муниципального контракта на сумму 3,5 млн рублей по установке комплексов по дистанционному определению температуры человека в многофункциональных центрах г. Челябинска», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В рамках расследования уголовного дела на объекты недвижимости и денежные средства директора компании общей стоимостью 14 млн рублей наложен арест.

Предварительное следствие проводило четвертое следственное управление (с дислокацией в г. Екатеринбург) Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации.