Гендиректору магнитогорского аэропорта вынесли приговор по делу о растрате

Евгений Кирсанов получил реальный срок

Сегодня, 29 января, Абзелиловский районный суд Республики Башкортостан вынес приговор генеральному директору международного аэропорта Магнитогорск по делу о присвоении и растрате (части 3, 4 статьи 160 УК РФ). Об этом сообщили в УФСБ по Челябинской области.

Суд установил, что в течение двух лет Евгений Кирсанов необоснованно начислял себе премии и совершал перелеты за счет аэропорта. Сумма ущерба составила более двух миллионов рублей.

Преступление выявлено УФСБ и Южно-Уральским ЛУ МВД РФ на транспорте.

«Виновного приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима», — рассказали в УФСБ по региону.

Приговор в законную силу не вступил.