Гендиректор Челябинского цинкового завода погиб в стрелковом клубе

Обстоятельства гибели Павла Избрехта изучают следователи

Сегодня, 1 апреля, в стрелковом комплексе «Царская охота» в Сосновском районе погиб генеральный директор Челябинского цинкового завода, депутат ЗСО Павел Избрехт. Сообщение об этом ИА «Первое областное» подтвердили в СУ СКР по региону.

«В настоящее время следователями и следователями-криминалистами проводится осмотр места происшествия, выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств и причин произошедшего», — сообщили ИА «Первое областное» в СУ СКР по региону.

В стрелковом клубе «Царская охота» журналисту сообщили, что не обладают информацией о происшествии.

Губернатор и правительство Челябинской области выразили соболезнования в связи с гибелью Павла Избрехта.

«Павел Александрович был руководителем новой формации, органично сочетавшим глубокое знание производственных процессов и экономики предприятия с пониманием современных тенденций. Он обладал тонким аналитическим умом и четким пониманием важности стратегических общегосударственных задач. Под его руководством Челябинский цинковый завод стал одним из образцовых предприятий цветной металлургии на Южном Урале, надежным социальным партнером правительства региона, неизменным участником всех масштабных общественно значимых проектов — от экологии до патриотического воспитания. Его внезапный уход из жизни — огромная утрата для Челябинской области и профессионального сообщества всей страны», — сказал Алексей Текслер.

По предварительным данным, Павел Избрехт погиб при перезарядке ружья.