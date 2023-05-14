«Газель» врезалась в иномарку на северо-западе Челябинска

Оба водителя живы

Сегодня, 14 мая, вечером на северо-западе Челябинска около Каширинского рынка столкнулись два автомобиля. Об этом ИА «Первое областное» сообщили очевидцы.

«Большая авария на Каширинском. Столкнулись легковой автомобиль и „Газель“. На месте экстренные службы»,— сообщила читатель Ульяна.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области журналисту ИА «Первое областное» факт аварии подтвердили и уточнили, что ДТП произошло около дома № 25 по улице Отрадной около 19:00.

«33-летний мужчина, управляя автомобилем „Газель“, совершил столкновение с автомобилем „Мерседес“ под управлением 37-летнего мужчины, который двигался во встречном направлении прямо»,— рассказали в ведомстве.

Пострадавших в результате ДТП нет. Все обстоятельства выясняются.