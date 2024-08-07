«Газель» повисла на ограждении после ДТП в Челябинске

Все произошло в районе Цинкового завода

В Челябинске утром 7 августа «Газель» налетела на барьерное ограждение, разделяющее встречное движение на Свердловском тракте. Как рассказали в Госавтоинспекции, автомобиль застрял на тросах после ДТП с легковушкой.

Все произошло на дороге, соединяющей Металлургический и Курчатовский районы. По предварительным данным, у строения 5р/3 по Свердловскому тракту «Газель» столкнулась с Kia, после чего грузовой автомобиль вынесло на ограждение.

За рулем автомобилей находились 36‑ и 37‑летний водители. В результате ДТП они не пострадали.