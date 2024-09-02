«Гастролер» с Алтая нападал на жительниц Челябинска

Серийный грабитель орудовал в безлюдных местах Курчатовского и Советского районов

В Челябинске задержали серийного грабителя, который весь август терроризировал жительниц города. За несколько дней были зафиксированы случаи нападения в Курчатовском и Советском районах: злоумышленник вырывал из их рук сумки и скрывался.

Женщины одинаково описывали нападавшего, поэтому полицейские пришли к выводу, что преступления совершались одним и тем же лицом.

«Со слов пострадавших стражи порядка подготовили подробную „ориентировку“ на злоумышленника. На розыск подозреваемого были ориентированы наружные наряды, участковые и оперативники. Задержал его в итоге экипаж ППС. Полицейские находились на маршруте патрулирования, когда увидели схожего по приметам молодого человека», — рассказали в полиции.

Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Нападавшим оказался 23-летний житель Алтайского края, ранее неоднократно судимый.

«Установлено, что подозреваемый выбирал для совершения преступлений безлюдное место, вырывал из рук потерпевших сумки и скрывался с места происшествия. Общая сумма причиненного ущерба составила около 50 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

По обстоятельствам совершенных преступлений в органах внутренних дел Челябинска возбуждены уголовные дела по статье «Грабеж». Молодой человек — в изоляторе, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.