ГАИ объяснила причину пробки утром 25 ноября на Свердловском тракте в Челябинске

Большегруз зацепил провисшие контактные провода, в замес попали еще две машины

Утренние заторы на Свердловском тракте в Челябинске 25 ноября были вызваны серией дорожных происшествий с участием трех автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Челябинска.

По предварительной информации, первым инцидентом стало столкновение грузовика Sitrak с контактными проводами.

«Водитель, мужчина 1986 года рождения, управляя транспортным средством Sitrak, совершил наезд на обвисшие контактные провода (5 пролетов)», — уточнили в ГАИ.

После этого на контактный провод наехали автомобиль Kia Rio под управлением 38-летнего водителя и мусоровоз, которым управлял 51-летний мужчина. К счастью, в результате происшествий никто не пострадал, транспортные средства получили лишь механические повреждения.

Экипаж ДПС оперативно прибыл на место аварии и организовал объезд для других участников движения. Благодаря оперативным действиям сотрудников ГАИ движение на проблемном участке было восстановлено в кратчайшие сроки.

Госавтоинспекция Челябинска призывает водителей соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными на дороге, особенно в условиях зимнего сезона, не отвлекаться на гаджеты и всегда использовать ремни безопасности.