/ Фургон сгорел в жилом дворе Челябинска

По предварительной информации, авто принадлежит службе доставки грузов.

Вечером накануне, 30 января, на улице Бейвеля в Жилом комплексе «Александровский» вспыхнул фургон. Очевидцы утверждают, что теперь транспортное средство не подлежит восстановлению.

Загорелась автомашина на улице Бейвеля, 6 в Челябинске. Очень близко к офисам и жилью. Похоже, владелец авто, он же имеет какое-то отношение к кафе «Эсмеральда», возил газовые баллоны в ней. Возмущался, зачем это МЧС-ники сломали ему всю машину. Да, теперь этот хлам только в утиль. — сообщают челябинцы в социальных сетях.

С огнем боролись сотрудники МЧС. Им пришлось вскрыть машину, чтобы предотвратить повторное возгорание. Локализовать и ликвидировать горение удалось в 21:21, а еще через 10 минут — полностью потушить пожар.

Версия о газовых баллонах внутри не подтверждается. По предварительной информации, произошло короткое замыкание электропроводки, после чего автомобиль вспыхнул. На корпусе автомобиля изображен логотип службы доставки грузов.

