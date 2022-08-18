Фура загорелась во время движения на трассе М‑5 в Челябинской области

Машину помогли потушить очевидцы

В Челябинской области днем в четверг, 18 августа, на 1585-м километре автодороги Москва — Челябинск загорелся грузовой автомобиль. На месте ДТП перекрыли движение, сообщили в Госавтоинспекции.

Сообщение о возгорании поступило в 13:35. На место происшествия прибыли сотрудники ДПС и МЧС. Движение транспорта перекрыли до ликвидации пожара.

«Возгорание произошло в моторном отсеке грузового транспортного средства. Огонь удалось потушить силами очевидцев (водители проезжающих машин)», — рассказали в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области.

В результате ДТП заторов на дороге не было. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.