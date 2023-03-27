Фура загорелась в движении в центре Челябинска

На месте работали две автоцистерны и 7 человек от МЧС

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Поздно вечером 26 марта в центре Челябинска в движении загорелся грузовой автомобиль. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, машину тушили семь человек.

Известно, что возгорание автомобиля произошло на пересечении улиц Воровского и Курчатова. Водитель вовремя покинул салон авто и не пострадал.

«Сотрудники МЧС с помощью подачи пены оперативно ликвидировали горение моторного отсека. На месте работали 2 автоцистерны и 7 человек личного состава»,— уточнили в ведомстве.

Причины произошедшего выясняются.