Фура вспыхнула в движении на трассе в Челябинской области

Водитель не пострадал

Сегодня, 14 мая, на трассе М-5 на территории Катав-Ивановского района Челябинской области загорелась фура. Как сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции, на участке ввели реверсивное движение.

«Сотрудниками Госавтоинспекции осуществляется реверсивное движение на 1651 км автодороги М5 „Урал“ Москва — Челябинск на территории Катав-Ивановского района из-за возгорания фуры. Автомобиль двигался в сторону Челябинска. Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными на данном участке дороги»,— сообщили в ведомстве.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области уточнили, что автомобиль загорелся в движении. На месте работало восемь человек и две единицы техники. В результате никто не пострадал.