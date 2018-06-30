/ Фура въехала в пассажирский автобус и две легковушки на трассе под Челябинском

На месте ДТП образовалась большая пробка.

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На трассе Челябинск — Магнитогорск фура столкнулась с пассажирским автобусом и двумя легковушками. ЧП произошло накануне, 29 июня. Очевидцы сообщают, водитель большегруза выехал на встречную полосу движения. Он пытался тормозить, видимо, уходя от столкновения. На кадрах, снятых автолюбителями, виден тормозной путь. Но избежать аварии все же не удалось.

Фуру завернуло. Он видимо тормозил. И в автобус врезался. — комментирует автор видео.

На место аварии выехала «скорая». Очевидцы вышли из своих автомобилей, чтобы оказать медицинскую помочь пассажирам. К счастью, пострадавших в ДТП не оказалось. Из-за аварии на трассе образовалась большая пробка. Движение было затруднено несколько часов.