Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
62.76 -0.53 72.99 -0.1
Челябинск
сейчас
 
+25 °C
завтра
 
+25 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Фура въехала в пассажирский автобус и две легковушки на трассе под Челябинском

Фура въехала в пассажирский автобус и две легковушки на трассе под Челябинском

На месте ДТП образовалась большая пробка.
сегодня в 12:11
  |  Происшествия

На трассе Челябинск — Магнитогорск фура столкнулась с пассажирским автобусом и двумя легковушками. ЧП произошло накануне, 29 июня. Очевидцы сообщают, водитель большегруза выехал на встречную полосу движения. Он пытался тормозить, видимо, уходя от столкновения. На кадрах, снятых автолюбителями, виден тормозной путь. Но избежать аварии все же не удалось.

Фуру завернуло. Он видимо тормозил. И в автобус врезался. — комментирует автор видео.

На место аварии выехала «скорая». Очевидцы вышли из своих автомобилей, чтобы оказать медицинскую помочь пассажирам. К счастью, пострадавших в ДТП не оказалось. Из-за аварии на трассе образовалась большая пробка. Движение было затруднено несколько часов.

Происшествия
16-летний подросток найден мертвым после ДТП на автомобиле отца
25.06.2018
16-летний подросток найден мертвым после ДТП на автомобиле отца
Происшествия
Ребенок и трое взрослых пострадали в массовом ДТП на трассе М5
  
15.06.2018
Ребенок и трое взрослых пострадали в массовом ДТП на трассе М5
Происшествия
Водитель грузовика умер в ДТП с самосвалом на трассе М-5
  
10.06.2018
Водитель грузовика умер в ДТП с самосвалом на трассе М-5
Происшествия
Смертельное ДТП с фурами и легковушкой произошло в Челябинской области
  
09.06.2018
Смертельное ДТП с фурами и легковушкой произошло в Челябинской области
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Челябинцы ныряют в воду, игнорируя опасность
сегодня в 15:22
Челябинцы ныряют в воду, игнорируя опасность
Общество
Студенты ЧГИК готовят свои послания для капсулы времени
  
сегодня в 14:38
Студенты ЧГИК готовят свои послания для капсулы времени
Происшествия
Фура въехала в пассажирский автобус и две легковушки на трассе под Челябинском
  
сегодня в 12:11
Фура въехала в пассажирский автобус и две легковушки на трассе под Челябинском
Общество
Златоустовский пенсионер одел иностранцев в вязаную атрибутику во время футбольного матча в Москве
  
сегодня в 11:20
Златоустовский пенсионер одел иностранцев в вязаную атрибутику во время футбольного матча в Москве
Общество
Органы местного самоуправления накажут за несанкционированные свалки
сегодня в 10:13
Органы местного самоуправления накажут за несанкционированные свалки
Общество
Южно-Уральский госуниверситет попал в рейтинг Forbes
сегодня в 08:00
Южно-Уральский госуниверситет попал в рейтинг Forbes
Общество
Экологичный и транспортабельный асфальтобетонный завод открыли в Челябинской области
вчера в 18:20
Экологичный и транспортабельный асфальтобетонный завод открыли в Челябинской области
Общество
Синоптики обещают жару жителям региона в выходные
вчера в 17:58
Синоптики обещают жару жителям региона в выходные
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6