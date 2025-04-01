Фура перегородила дорогу на М‑5

На трассе ввели реверсивное движение

Утром 1 апреля на 1670-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал» произошло дорожно-транспортное происшествие, которое привело к существенному затруднению движения, сообщает корреспондент ИА «Первое областное». Территориально это Саткинский муниципальный округ.

Грузовой автомобиль, по предварительным данным, опрокинулся на проезжую часть, частично перекрыв движение в обоих направлениях.

По информации сотрудников ГИБДД, находившихся на месте происшествия, водитель грузовика не пострадал. Сам автомобиль получил механические повреждения, требующие эвакуации. Точные причины ДТП устанавливаются в ходе расследования.

Для обеспечения безопасности и минимизации заторов было введено реверсивное движение. Это позволило частично восстановить движение.

ГИБДД призывает водителей, планирующих поездку по трассе М-5 «Урал» в районе 1670-го километра, учитывать сложившуюся ситуацию и временно выбирать альтернативные маршруты, если это возможно.