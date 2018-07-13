/ Фура с графитом перевернулась из-за дождя. Видео

Новые подробности аварии на трассе М5.

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В Златоусте продолжают устанавливать обстоятельства ДТП, произошедшего 12 июля на М-5. Там перевернулась фура с электрическими стержнями графита. Как удалось узнать сайту «Первый областной», фура ехала из Ростова-на-Дону в Челябинск. Весь путь водителя прошел при сухой и жаркой погоде, и только на Урале пошел дождь. Справиться с управлением на скользкой дороге не удалось.

Водитель был доставлен в ГБ3 Златоуста в тяжелом состоянии. У него диагностирована черепно-мозговая травма и перелом трех ребер. — рассказал сайту «Первый областной» собственный источник.

Напомним, на трассе М-5 под Златоустом перевернулась фура. Машина вылетела на обочину, содержимое прицепа рассыпалось рядом. Кузов оказался сильно искорежен. Водитель большегруза пострадал.