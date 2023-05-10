ФСБ задержала челябинца за призывы в Интернете к терроризму

Следственный комитет возбудил уголовное дело

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В Челябинской области силовики задержали мужчину за публичные призывы к терроризму. Возбуждено уголовное дело, в региональном управлении Следственного комитета рассказали, что в скором времени подозреваемому предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Челябинца подозревают в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).

«По версии следствия, подозреваемый разместил в сети Интернет высказывания, побуждающие к совершению террористических действий. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками регионального управления ФСБ России и ГУ МВД России по Челябинской области», — прокомментировали в региональном управлении СК.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан. Идет сбор и закрепление доказательственной базы.