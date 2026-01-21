ФСБ задержала в Уфе террористов, готовивших нападение на отдел полиции

У злоумышленников было оружие и компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства

Сотрудники ФСБ России предотвратили подготовку теракта в столице Башкортостана. Двое граждан из Центральной Азии планировали нападение на отдел полиции, сообщает портал bashinform.ru.

Злоумышленники провели разведку территории одного из уфимских отделов полиции, после чего приобрели автоматическое оружие и компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. На момент задержания они уже приступили к сборке СВУ.

При задержании главарь ячейки оказал вооруженное сопротивление оперативникам и был ликвидирован в перестрелке. Его сообщник задержан. В ходе обысков у мужчин нашли и изъяли составные части взрывного устройства.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статьям о покушении на совершение теракта и участии в деятельности террористической организации. Проводятся следственные действия, чтобы установить все обстоятельства преступления.