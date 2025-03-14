ФСБ пресекла канал сбыта наркотиков в Челябинской области

Задержан наркодилер, работавший на межрегиональную ОПГ в даркнете

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали наркодилера, пытавшегося извлечь из тайника два килограмма наркотиков, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Челябинской области.

Установлено, что задержанный был участником межрегиональной организованной преступной группы и занимался сбытом синтетических наркотиков через онлайн-магазин в даркнете. Ранее он уже был судим за кражу и умышленное повреждение имущества.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Ему грозит пожизненное лишение свободы. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативные мероприятия.