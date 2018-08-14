/ 34-летняя женщина врезалась в пустой троллейбус на темной дороге

Один человек пострадал в этой аварии.

Накануне вечером, 13 августа, в Ленинском районе Челябинска произошла необычная авария. На проезжей части столкнулись «Форд» и троллейбус. Инцидент зафиксирован сотрудниками Госавтоинспекции. Также на место выезжали представили МЧС, «скорой» и «Службы организации движения».

13 августа в 22:40 часов напротив дома № 122/1 по улице Новороссийская водитель автомобиля «Форд Фьюжн», женщина 1984 года рождения, совершила столкновение с троллейбусом ЗИУ. — сообщили сайту «Первый областной» в ГИБДД Челябинска.

Как удалось установить, 34-летняя женщина потеряла контроль над иномаркой.

В ходе осмотра места ДТП установлено, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с троллейбусом. — сообщили в управлении по обеспечению безопасности населения Челябинска.

Отметим, что пострадавшей в громоздкой аварии оказалась только женщина из «Форда». Электрический транспорт в момент столкновения был пуст.