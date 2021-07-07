«Фольксваген» отказал челябинцу в замене непригодного ремня

Мужчина намерен обратиться в суд

Житель Челябинска Владимир Скоробогатов зимой прошлого года купил новый «Фольксваген» в автоцентре «Гольфстрим». Несколько дней назад он заметил, что ремень безопасности водительского сиденья начал буквально расслаиваться и рассыпаться.

«К самой машине нет претензий, по эксплуатации всё в порядке. Но примерно неделю назад заметил, что ремень начал рассыпаться. Я всегда пристегиваюсь, это уже на уровне рефлекса. Я потерял родителей в автокатастрофе, когда мне было 13 лет. Теперь безопасность за рулем для меня очень важна. А с таким ремнем о ней говорить не приходится», — рассказал ИА «Первое областное» Владимир Скоробогатов.

Мужчина обратился в автоцентр «Гольфстрим» для проведения технического осмотра и выявления причин проблемы. Каково же было удивление челябинца, когда уже через два часа его пригласили в салон и сообщили версию, почему ремень мог так истрепаться.

«В результате неправильной эксплуатации обнаружено механическое повреждение ремня. Есть потертость на пластиковой части ремня. Если водитель пристегивается и садится на ремень, то на устройство оказывается давление, поэтому и появилось повреждение, которое привело к расслоению ткани», — объяснил технический директор автосалона.

Владимир был возмущен таким исходом проверки. Он заверил, что не сидел на ремне. И в любом случае срок эксплуатации автомобиля был ничтожно мал для образования такой поломки. Мужчина обратился к официальным представителям компании «Фольксваген» в Москве. Ответ пришел через пару дней.

«Согласно предоставленным сведениям, по результатам диагностики было выявлено механическое повреждение на застежке ремня безопасности и самом ремне. Со своей стороны можем отметить, что такое происходит, когда ремень проводят за спинкой сиденья или за спиной водителя. Таким образом, дефект не может быть устранен в рамках гарантии», — сообщила в письме клиентская служба компании.

Челябинец после такого ответа намерен обращаться к юристам для составления искового заявления в суд.

Как ранее писал наш сайт, суд постановил вернуть владельцу заплесневевшего «Фольксвагена Таурег» пять миллионов рублей, уплаченные по договору купли-продажи автоцентру «Гольфстрим». Владимир Нестеров купил автомобиль в 2018 году. В гарантийный период в машине стали появляться недостатки в виде запотевания стекол и ощущения повышенной влажности в салоне. Когда истец стал чаще эксплуатировать машину, после дождя или мойки кузова в салоне появился неприятный запах, источником которого оказалась лужа в багажнике.