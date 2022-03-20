Финансовые консультанты обобрали челябинцев на 2,5 млн рублей

Двое взрослых мужчин надеялись заработать на акциях, но попали в руки мошенников

Два взрослых жителя Челябинска доверились финансовым консультантам из интернета и перевели на счета неизвестных 2,5 млн рублей. Теперь полиция ищет аферистов, сообщает в воскресенье, 20 марта, пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

В полицию обратились 52-летний житель Металлургического района города и 62-летний житель Советского района Челябинска. Чтобы подзаработать на покупке акций, оба челябинца перешли по указанным в сомнительной рекламе ссылкам и ввели свои персональные и контактные данные.

«Вскоре с ними на связь вышли неизвестные, которые представились финансовыми консультантами, и в течении двух-трех месяцев под различными предлогами, как то: оплата страховки, процентов, взносов за перевод и вывод денежных средств, обманным путем вынудили перевести им около 2,5 млн. рублей. Большая часть похищенных денег была получена за счет кредитования: потерпевшие оформили на себя несколько кредитов на сумму свыше 1 млн. рублей каждый»,

— рассказывают в пресс-службе.