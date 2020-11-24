Фиктивную регистрацию иностранцев пресекли челябинские полицейские

По данному факту возбуждены уголовные дела в четырёх отделах полиции.

Полицейские Челябинска выявили собственников квартир, которые фиктивно поставили на учёт 21 иностранного гражданина. Всего в собственности нарушителей закона было семь жилых помещений, в каждом из которых, как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД России, было зарегистрировано от двух до семи иностранцев. При этом они не проживали по адресам.



«Участковыми уполномоченными полиции совместно с сотрудниками отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Челябинску установлены собственники семи квартир в возрасте от 40 до 57 лет, которые фиктивно зарегистрировали в своих квартирах от двух до семи иностранных граждан, не имея намерения фактически предоставить им жилые помещения»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По этим фактам в отделах полиции «Ленинский», «Тракторозаводский», «Калининский», «Северо-Западный» и «Курчатовский» УМВД по Челябинску возбуждены уголовные дела по статье 322.3 Уголовного кодекса («Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации»). Она предусматривает до трёх лет лишения свободы. Сейчас в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.