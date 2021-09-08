Фигурантам дела о взятках в челябинском отделении ПФР смягчили условия ареста

Мера пресечения Рудольфу Зайцеву и Александру Орехову продлена до 12 октября

Сегодня, 8 сентября, Тракторозаводский районный суд Челябинска продлил домашний арест заместителю начальника регионального Пенсионного фонда Александру Орехову и начальнику одного из подразделений Рудольфу Зайцеву. Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе суда.

«Домашний арест фигурантам продлен до 12 октября. Суд разрешил им прогулки возле дома с 10:00 до 12:00. Рудольфу Зайцеву разрешили общаться по телефону с матерью», — рассказали в пресс-службе.

Напомним, 22 июля Тракторозаводский районный суд Челябинска избрал меру пресечения начальнику административно-хозяйственной части ПФР по региону Рудольфу Зайцеву. Его обвиняют в получении взятки. Показания против него дал заместитель начальника регионального ПФР Александр Орехов, ранее отправленный под домашний арест по аналогичному обвинению.

23 июля Тракторозаводский районный суд Челябинска избрал меру пресечения третьему фигуранту дела о получении крупных взяток сотрудниками ПФР от частной охранной организации «Аквилон». Руководителя регионального Пенсионного фонда Виктора Чернобровина отправили в СИЗО на два месяца.



Добавим, частная охранная организация «Аквилон» зарегистрирована на директора Михаила Васильева, в штате — 64 человека. По данным сайта госзакупок, фирма регулярно выигрывала многомиллионные контракты на установку охранной сигнализации именно в отделениях областного Пенсионного фонда и нередко становилась единственным участником конкурсов. С сентября 2019 года по июль 2021 года на контрактах с ПФР ЧОО «Аквилон» заработало более 209 миллионов рублей. Васильев проходит по делу в качестве свидетеля. Он уже дал показания против Чернобровина.

