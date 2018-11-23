/ Итальянская иномарка сбила школьницу в Златоусте

7-летняя девочка получила телесные повреждения, ей назначено амбулаторное лечение.

Водитель иномарки «Фиат Фиорино» сбил школьницу на проспекте Гагарина в Златоусте. Инцидент произошел в четверг, 22 ноября, в 11:40.

58-летний мужчина, управляя автомобилем «Фиат Фиорино», совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходящего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. — рассказали сайту «Первый областной» в отделе пропаганды БДД ГИБДД Челябинской области.

7-летняя девочка получила телесные повреждения, ей назначили амбулаторное лечение.

Сотрудники ГИБДД просят пешеходов быть внимательными при переходе дороги, обозначать свое намерение, а в темное время использовать светоотражающие элементы.

Отметим, что всего на территории области за прошедшие сутки произошло 12 ДТП, 1 человек погиб, еще 13 получили различные травмы.