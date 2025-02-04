Фельдшер из Челябинска перевела мошенникам почти 2,8 млн рублей

Большая часть денег — кредитные

41-летняя фельдшер из Челябинска обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Женщина рассказала, что якобы сотрудники банков и силовых ведомств выманили у нее почти 2,8 миллиона рублей. Подробнее рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сначала женщине пришло сообщение якобы от ее начальника, который сообщил, что проводится служебная проверка и скоро с ней свяжутся силовики. После этого потерпевшей поступило несколько звонков, и «силовики» сообщили, что со счетов медицинских работников якобы списывают деньги и отправляют их за рубеж. С ее счета тоже пытались снять, но банк вовремя заблокировал операцию. Во избежание повторения ситуации фельдшеру настоятельно рекомендовали снять деньги и перевести на безопасный счет. Так женщина лишилась более 330 тысяч рублей сбережений.

После этого с ней связались якобы сотрудники банка и предупредили, что от ее имени поступают заявки на оформление кредитов. Чтобы пресечь действия мошенников, нужно самостоятельно оформить займы. Напуганная челябинка в нескольких банках оформила кредиты на два миллиона рублей и вновь перевела все деньги на «безопасный» счет.

Но и на этом мошенники не остановились. Потерпевшей позвонил неизвестный и потребовал отдать деньги, которые она якобы задолжала, пригрозив расправой. Фельдшер решила обратиться за помощью к звонившим ей силовикам, но те настоятельно рекомендовали сделать так, как просит неизвестный. В результате она взяла в долг у знакомых и заложила вещи в ломбард, а вырученные полмиллиона рублей вновь перевела на продиктованный ей счет.

После этого все, кто с ней связывался, перестали выходить на связь. Она поняла, что стала жертвой злоумышленников.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело о мошенничестве.

Правоохранители призывают не разговаривать с неизвестными о финансах и тщательно анализировать всю поступающую от незнакомцев информацию.