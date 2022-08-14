Фасад торгового центра загорелся в Челябинске

Персонал и посетители эвакуировались до приезда пожарных

Вечером 13 августа в Челябинске произошел пожар в ТЦ «Диско» на улице Артиллерийской. До приезда пожарных из здания эвакуировались десять человек. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, пострадавших в результате ЧП нет.

Известно, что пламя охватило облицовку здания и к прибытию пожарных распространилось на площади 20 квадратных метров. Сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона локализовали возгорание и не допустили дальнейшее распространение огня.

«Специалисты МЧС проверили все помещения, угроза полностью ликвидирована. Задымления в здании не было»,— уточнили в ведомстве.

Причины пожара выясняют сотрудники отделения дознания Госпожарнадзора.