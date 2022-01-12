Евгения Майорова проводит проверку после поступления в больницу Копейска травмированной двухмесячной девочки

У ребенка диагностированы ушибы и перелом

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова взяла на контроль случай с двухмесячной девочкой. Ребенка доставили в копейскую больницу 11 января с телесными повреждениями и переломом ноги.

«Я уже подключилась к выяснению обстоятельств произошедшего. Правоохранительные органы проводят проверку, пока данные противоречивы для того, чтобы делать конкретные выводы. Сейчас важно, чтобы малышу была оказана медицинская помощь», — написала Евгения Майорова на своей странице в социальной сети.

Напомним, проверку по факту получения ребенком травм проводит и Следственный комитет.