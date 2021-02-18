Евгения Майорова взяла на контроль ситуацию со стрельбой в подростков в Магнитогорске

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области высказала свое мнение о ЧП

Евгения Майорова, уполномоченный по правам ребенка Челябинской области, не смогла не обратить внимание на инцидент в Магнитогорске, когда неизвестный мужчина стрелял в подростков из пневматического пистолета. Случай произошел накануне вечером в трамвае, о нем стало известно благодаря социальным сетям.

«Жестокость и ненависть людей начинается в соцсетях, а продолжается вот так. Полиция Магнитогорска, уверена, найдет этого „человека“, и он будет привлечен к ответственности. Мы все должны действовать так, чтобы не допускать противоправные действия в отношении несовершеннолетних. Я, конечно, также оставляю на контроле эту ситуацию», — прокомментировала Евгения Майорова.

По предварительным данным, одному из подростков пластмассовая пуля попала в височную область. Правоохранительные органы устанавливают местонахождение подозреваемого. Произошедшее вызвало большой резонанс среди жителей области.