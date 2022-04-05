Евгения Майорова лично контролирует дело об убийстве школьницей собаки

Мать предполагаемой злоумышленницы отказалась от обследования дочери у врача

В Челябинске продолжается расследование дела об убийстве собаки. Пока в деле фигурантов нет, а полиция не подтверждает, что сбросившая щенка с 20-го этажа школьница ранее жестоко убивала животных. Однако паблики переполнены разгневанными комментариями челябинцев, которые утверждают, что девочка — та самая. Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова рассказала Первому областному информагентству, что школьница, жестоко убившая котенка в ноябре, так и не прошла лечение у психиатра.

«После инцидента девочку поместили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Она провела там месяц. Поскольку ей нет 18 — без согласия родителей провести диагностику и лечение у психиатра не получится. Такого согласия мать не дала. Я убеждена, что ребенка необходимо изолировать и лечить. Для этого нужны определенные механизмы, решение суда. Дело держу на личном контроле, постоянно на связи с полицией», — сообщила Евгения Майорова.

Напомним, весь Челябинск в воскресенье, 3 апреля, всколыхнул чудовищный случай: в социальных сетях появилось видео расправы над щенком. На кадрах видно, как девочка заходит с псом на поводке в подъезд, поднимается на лифте на последний этаж, а потом несчастное животное летит с общего балкона на асфальт.

По факту происшествия в УМВД по городу возбудили уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ — «Жестокое обращение с животными с целью причинения боли и страданий или из хулиганских побуждений».

По предварительной версии, к убийству животного может быть причастна 13-летняя школьница, которая в ноябре прошлого года разорвала на части котенка, вставила в отрубленную голову животного сигарету, а двери подъезда исписала его кровью. Подозреваемую в жестокой расправе над котенком поместили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

