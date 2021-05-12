Евгений Саломатов ушел с поста зампрокурора Челябинской области

Приказ подписан в апреле

Заместитель прокурора Челябинской области Евгений Саломатов ушел на пенсию. Информацию сегодня, 12 мая, подтвердили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Приказ об увольнении Евгения Саломатова был подписан еще в апреле. Он ушел на пенсию перед майскими праздниками.

Напомним, Евгений Саломатов назначен заместителем прокурора Челябинской области в 2010 году. Он работал помощником прокурора с 1990 года, затем был старшим следователем прокуратуры, потом — старшим помощником прокурора в Златоусте, старшим следователем отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры Челябинской области, следователем по особо важным делам прокуратуры Златоуста. В 1997 году назначен на должность прокурора Златоуста.

Бывший руководитель надзорного органа Виталий Лопин написал рапорт об отставке и с 11 января 2021 года находится в отпуске. В разделе «Руководство» сайта областной прокуратуры представлены первый заместитель прокурора области Игорь Трошкин и заместители прокурора — Павел Вепрев и Вячеслав Тиунов.